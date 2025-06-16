İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4118
  • EURO
    45,6927
  • ALTIN
    4324.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu:
Dünya

Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu:

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Yahudi siyasetçi Andrew Feinstein, Orta Doğu'nun bugününden İngiltere'nin sorumlu olduğunu söyledi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu:
ABONE OL

Güney Afrika'nın ilk demokratik seçiminde (1994) Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) milletvekili olan Feinstein, İsrail'in İran saldırıları ve Batı'nın İsrail'e verdiği desteğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail kadar gelişmiş nükleer kapasitesinin bulunmadığını belirten Feinstein, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili, "Nükleer tesislere saldırarak nükleer atıkların ve sızıntının o bölgede kilometrelerce yayılmasına ve orada yaşayan insanların nesiller boyunca yaşayacağı bir felakete sebep olabilirsiniz." dedi.

Feinstein, İsrail'in apartheid Güney Afrika'nın desteğiyle nükleer güç olduğunu ifade ederek, "İsrail, benim de büyüdüğüm en yakın müttefiki apartheid Güney Afrika'nın desteğiyle nükleer güç olabildi. Apartheid Güney Afrika ve apartheid İsrail, birbirine nükleer güç olmada yardım etti. Güney Afrika, 1994'te demokrasi olunca nükleer silahlarından vazgeçti." diye konuştu.

İsrail'in nükleer güç haline gelmesinin korkutucu olduğunu vurgulayan Feinstein, "Başta silah anlaşmaları olmak üzere hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından kurtulmak ve iktidarda kalmak için savaşa ihtiyaç duyan birisinin nükleer güç İsrail'i yönetmesi, dünyayı ve insanlığı tehdit eden bir durum. Hükümetlerimiz ise bu konuda hiçbir şey yapmıyor. En korkutucu olan da bu." değerlendirmesinde bulundu.

- "ARTIK TARİHTEN DERS ÇIKARMA ZAMANI"

Geçen yılki İngiltere seçimlerinde İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başbakan olmasını önlemek amacıyla Holborn ve St Pancras seçim bölgesinde onun karşısında aday olan Feinstein, Batılı hükümetlerin İsrail'i durdurması gerektiğini savundu. Feinstein, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile generallerinin yargılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bunun yerine Batı hükümetlerinin ya sessiz kaldığına ya da hiçbir anlamı olmayan açıklamalar yaptığına dikkati çeken Feinstein, "Bu şaşılacak durum, Batı ülkelerindeki siyasi liderlik eksikliğini gösteriyor." dedi.

Feinstein, Batı'nın sürekli kendisine düşman aradığına dikkati çekerek, "ABD, tüm dünya ülkelerinin işgal ettiği toprağın toplamından daha fazla ülkeyi işgal etti. Burada gerçek saldırgan kim? İran halkı, bizim hükümetlerimizin destek verdiği ırkçı ve suçlu bir ülke tarafından saldırıya uğramayı hak etmiyor." diye konuştu.

Batı'nın İran'da rejim değişikliğini hedeflediğini belirten Feinstein, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye dayalı dünya düzeni bu şekilde çalışmıyor. Liderlerimizin çok geç olmadan gerekli dersleri alması lazım çünkü İngiltere, bir kere İran'da demokratik yollarla seçilen bir hükümeti devirdi. Bugün Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlığın sebeplerinden biri de bu. Artık bizim için tarihten ders çıkarma zamanı. İran'a tarihte yaptıklarımızdan ders çıkaralım. Orta Doğu'da sadece silah şirketlerinin, siyasetçilerin ve siyasi partilerin kar elde ettiği savaşı değil barışı arayalım."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.