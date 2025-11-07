İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Manevi istismar zinciri kırıldı: “Muska” dolandırıcılığına dev operasyon

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 6 milyon liralık vurgun yapan 42 kişi tutuklandı.

AA7 Kasım 2025 Cuma 21:30 - Güncelleme:
Manevi istismar zinciri kırıldı: “Muska” dolandırıcılığına dev operasyon
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duyguları istismar edilerek dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakılırken, 71'i Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 55'i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 16'sı ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan 55 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 13'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma yapmış, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etmişti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı.

Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

