İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5791
  • EURO
    53,0291
  • ALTIN
    6652.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mango'nun Türk vatandaşı patronunun ölümünde cinayet şüphesi! Oğlu gözaltına alındı
Dünya

Mango'nun Türk vatandaşı patronunun ölümünde cinayet şüphesi! Oğlu gözaltına alındı

Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı Isak Andic'in Aralık 2024'te dağ gezisi sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen cinayet şüphesi soruşturmasında oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 11:47 - Güncelleme:
Mango'nun Türk vatandaşı patronunun ölümünde cinayet şüphesi! Oğlu gözaltına alındı
ABONE OL

La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.

İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti.

İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.

Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

  • Isak Andic
  • Jonathan Andiç
  • Mango kurucusu
  • casusluk iddiası
  • nihai duruşma
  • cinayet soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.