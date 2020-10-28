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Dünya

Manş Denizi'nde göçmen faciası

Fransa'dan yola çıkan göçmenleri taşıyan bot Manş Denizi'nde battı. Olayda 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

IHA28 Ekim 2020 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:54
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Fransa’nın kuzeyinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan göçmenleri taşıyan bir botun Manş Denizi’nde batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransız Denizcilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, botun batmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. 5 gemi ve bir helikopter ile yürütülen kurtarma çalışmalarında 18 göçmen kurtarıldı. Göçmenler çevre kentlerde bulunan hastanelere tedavi altına alındı. Teknede 20’da fazla göçmenin bulunduğunu ve göçmelerin çoğunluğunu İranlıların oluşturduğu ifade ediliyor.

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