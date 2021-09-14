Fatih Şahin ortaya çıkardı... İşte Mansur Yavaş'ın ödülünün sırrı

14 Eylül 2021 Salı 22:23 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 22:26

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın City Mayors Foundation'dan aldığı ödüle ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş dünden beri bir ödül muhabbeti çevirip duruyor. Biraz araştıralım da neymiş bu meselenin aslı diye bir bakalım dedik." diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ödülü veren "World Mayor" adlı, 2 yılda bir belediye başkanlarını ödüllendiren bir oluşum. Arkasında "City Mayors" adlı bir vakıf var."

"Öncelikle ödül için toplamda 32 belediye başkanını listeye aldıklarını söyleyelim. Bunlardan 12'si finalist olarak belirlenmiş, 2'si ise ödülü kazanmış. Mansur Yavaş bu 2 kişiden biri değil. Ödül Rotterdam ve Grigny başkanlarına verilmiş."

"Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş."

"Verilen ekstra ödüllere de "jüri ödülü", "sürdürülebilirlik ödülü", "gelecek ödülü" gibi isimler vermişler. Mansur Yavaş da bunlardan birini almış. "Jüri ödülü" alan isim ise, Suriye'de Rakka bölgesini işgal etmiş olan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Rakka Belediye Başkanı!"

"Oluşumun ve arkasındaki vakfın içinde yer alan isimlere bakıldığında pek de muteber şahıslar olmadıkları, Facebook ve Twitter hesaplarında ise esas ödülü alan isimlere dair paylaşımların en fazla 1-2 beğeni/rt aldığı (hatta hiç almadığı) görülüyor."