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Dünya

Mareşallik unvanı alan Raşid Dostum: 'Dünya orduları Taliban'a mağlup oldu'

Geçtiğimiz aylarda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından mareşallik unvanı verilen Raşid Dostum, Taliban'ın saldırılarını yoğunlaştırdığı cephe hatlarına ziyarette bulundu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 20:06 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:10
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Geçtiğimiz aylarda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından mareşallik unvanı verilen eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum, Taliban'ın saldırılarını yoğunlaştırdığı cephe hatlarına ziyarette bulundu.

Ülkenin kuzeyinde Taliban'a karşı, bölgede oluşturduğu güçlerle faaliyet gösteren Dostum, Faryab ilinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Kabil Hükümetine, Taliban'a karşı mücadeleyi yönetme izni vermesi çağrısında bulunarak, ülkedeki şiddeti durduracağını ve savaşı şiddetlendirmeye çalışacanları bastıracağını söyleyen Dostum, hükümetin talimatını beklediğini belirterek, Taliban'ı yenerek gerçek bir mareşal olduğunu kanıtlayacağını ifade etti. 

"DÜNYA ORDULARI TALİBAN'A MAĞLUP OLDU"

Dostum, bölgede kendisine bağlı birliklerin ve Kabil hükümeti güçlerinin ağır kayıplar verdiğini belirtti. Artık savaş stratejisini gözden geçirme zamanının geldiğini söyleyen Dostum, "Dünyanın orduları, süper güçleri, NATO jetleri ve ekipmanları Afganistan'da motorsikletlilere mağlup oldu." şeklinde konuştu.

Dün gece, Afganistan'ın kuzey illerinden Faryab Vilayeti'ne bağlı Karakmul ilçesi polis şefi Safar Rais Bedar'ın, bir Taliban saldırısında dört korumasıyla birlikte öldürüldüğü öne sürüldü. Rais Bedar'ın Abdurreşid Dostum'un yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor.

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