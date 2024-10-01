Mark Rutte görevi resmen devraldı

Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreterliğin Stoltenberg'den Rutte'ye devri için resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Rutte, görevi kendisine emanet eden tüm müttefiklere teşekkür etti.

Stoltenberg'e hitap eden Rutte, "Örnek bir Genel Sekreter oldunuz. Bugün NATO daha büyük, daha güçlü ve birleşik. Bu büyük ölçüde liderliğiniz sayesinde. Bir yandan halefiniz için çıtayı yükseltmiş oldunuz ancak diğer yandan sağlam bir İttifak devralmamı sağladınız." diye konuştu.

"NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlamaya kararlıyım." diyen Rutte, önceliklerinin NATO'yu güçlü tutmak, kolektif savunmanın tüm tehditlere karşı etkili ve güvenilir kalmasını sağlamak, daha fazla savunma harcaması ve yatırımı yapmak, Ukrayna'ya desteği artırmak ve onu NATO'ya daha da yakınlaştırarak üye olması için çalışmak, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Asya-Pasifik gibi bölgelerde de aynı değerleri paylaşan ortaklarla işbirliğini geliştirmek olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmadan Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olamaz." ifadesini kullandı.

Rutte, AB'yi NATO'nun "Benzersiz ve temel ortağı" olarak niteledi ve işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

- KOLTUĞUNU DEVRETTİ



Stoltenberg de Rutte'nin Hollanda'da 4 koalisyon hükümetine liderlik ettiğini anımsatarak, "Uzlaşma sağlamayı bildiğinizi gösterdiniz. Bu NATO'da çok değer verilecek bir şey. Ancak aynı zamanda temel değerlerimizden ve ilkelerimizden taviz vermediğinizi de gösterdiniz." diye konuştu.

Daha sonra Stoltenberg, koltuğunu Rutte'ye devretti.

Stoltenberg personelle vedalaşmasının ardından uzun süre alkışlanarak karargahtan ayrıldı.

YENİ NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, önceliklerinin Ukrayna başta olmak üzere İttifak'ın caydırıcılığını artırma, daha fazla savunma yatırımı yapma, Uzak Doğu da dahil olmak üzere NATO ortaklıklarını geliştirme olacağını bildirdi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında görevi Jens Stoltenberg'den devralacağı tören öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." diyen Rutte, Stoltenberg'e NATO'yu daha güçlü ve birleşik bir hale getirdiği için teşekkür etti.

Rutte, Stoltenberg'e hitap ederek, "İkimiz de güçlü bir transatlantik bağın ittifakımızın temeli olduğuna inanıyoruz ve sizi temin ederim ki bunun kaya gibi sağlam kalması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Görevi boyunca 3 konuya öncelik vereceğini dile getiren Rutte, şöyle devam etti:

"Üç öncelik arasında ayrım yapmak zor. Elbette Ukrayna listenin başında. Ayrıca kolektif savunmamız ve caydırıcılığımız açısından daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım yapmalı, (müttefikler arasındaki) yetenek açıklarını kapatmalı ve NATO'nun belirlediği tüm hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız. Üçüncüsü, Uzak Doğu da dahil olmak üzere yıllar içinde kurulan NATO ortaklıklarını gerçekten geliştirdiğimizden emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden üçünün de eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak açıkçası Ukrayna zihnimizde çok fazla yer tutuyor."

- "TRUMP'IN SEÇİLME İHTİMALİNDEN ENDİŞELENMİYORUM"



Rutte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip gelmesi ihtimaliyle ilgili herhangi bir endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Endişelenmiyorum. Her iki adayı da çok iyi tanıyorum. Trump ile 4 yıl çalıştım. Bizi (savunma için) daha fazla harcama yapmaya zorlayan oydu ve başardı. Çünkü gerçekten de şu anda 2017'nin başlarında göreve geldiğinden çok daha yüksek bir harcama seviyesindeyiz. Ayrıca bizi Çin konusunda da zorluyordu ve bence orada da haklıydı. Elbette Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak harika bir geçmişi var, çok saygı duyulan bir lider. Bu yüzden her ikisiyle de çalışabileceğim."

- STOLTENBERG: "HARİKA BİR HALEF GELİYOR"



Stoltenberg de 10 yıl sonra görevi devrederken karışık duygular içinde olduğunu söyledi. "Harika bir halef geliyor." diyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"10 yıldır hizmet ettiğim bir ittifaktan ve organizasyondan, birlikte çalıştığım tüm insanlardan, tüm uluslardan ayrılmak zor. Elbette bunu özleyeceğim ancak birlikte çok şey başardığımızı bilerek ayrılıyorum.Bu 10 yıl boyunca, NATO'nun en büyük takviyesini yaptık. İttifak'ın doğu kanadında daha yüksek hazırlık seviyesinde, daha fazla askerle kolektif savunmamızı güçlendirdik. Tabii ki savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini harcayan müttefiklerin sayısı 3'ten 23'e çıktı. Kuzey Makedonya, Karadağ, Finlandiya ve İsveç gibi dört yeni üyeyi ekledik. Yani ailemiz daha büyük. Tabii ki 2014'te Ukrayna'ya yalnızca 'marjinal' destek sağlıyorduk. Şimdi ise Ukrayna'ya büyük destek sağlamaya, NATO'nun Almanya'daki yeni komutanlığıyla Ukrayna'ya desteği koordine etmeye geçtik. Yani dünya değiştikçe NATO değişti."

Stoltenberg, Rutte'ye "İyi arkadaşım Mark" diye hitap ederek," NATO'ya hoş geldin." ifadesini kullandı.