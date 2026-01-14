Mark Zuckerberg'ın Meta'sı, Reality Labs'ta büyük işten çıkarma gerçekleştiriyor

Teknoloji devi Meta, sanal gerçeklik ve metaverse alanındaki çalışmalarının merkezinde yer alan Reality Labs bölümünde önemli bir personel kesintisine gidiyor. New York Times'ın haberine göre, şirket bu birimde çalışan personelinin yüzde 10'unu işten çıkaracak. Reality Labs'ın yaklaşık 15 bin çalışanı bulunduğu dikkate alındığında, bu kesinti bin kişiden fazlasının işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Kapatılacak stüdyolar ve teknik birimler

Meta'nın Reality Labs'ta yapacağı değişikliklerin kapsamı sadece personel kesintisiyle sınırlı değil. CNBC'nin edindiği bilgilere göre, şirket Armature Studio, Twisted Pixel ve Sanzaru gibi önemli oyun stüdyolarını kapatmayı planlıyor. Aynı zamanda VR başlıkları üzerinde çalışan Oculus Studios Central Technology adlı teknik birim de bu kapanışlardan etkilenecek. Bu hamle, Meta'nın sanal gerçeklik alanındaki stratejisinde köklü bir değişimi işaret ediyor.

Business Insider'ın raporuna göre, Meta'nın Baş Teknoloji Sorumlusu ve Reality Labs Başkanı Andrew Bosworth, 14 Ocak tarihinde yılın en önemli yüz yüze toplantısını düzenlemek için çağrıda bulundu. Bu toplantının, yapılacak değişikliklerin resmi olarak duyurulacağı bir platform olması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik geliştirmeye odaklanma

New York Times'ın haberine göre, Reality Labs'ta yapılacak bu kesintiler, artırılmış gerçeklik teknolojisine odaklanan çalışanları doğrudan etkilemeyecek. Meta, gözlük ve kontrolcü geliştirme konusunda büyük hedeflere sahip olduğundan, bu alanlardaki çalışmalar devam edecek. Daha da önemlisi, işten çıkarmalardan tasarruf edilen kaynaklar, artırılmış gerçeklik geliştirme projelerine yönlendirilecek. Bu strateji, Meta'nın sanal gerçeklikten ziyade artırılmış gerçeklik teknolojisine daha fazla yatırım yapmak istediğini gösteriyor.

Meta'nın bu kararı, şirketin genel yatırım stratejisindeki bir dönüşümün parçası. 2021 yılında tüm markasını metaverse'e odaklamak için değiştiren Meta, son dönemde kaynaklarını yapay zeka geliştirmeye yoğunlaştırıyor. Bu değişim, şirketin uzun vadeli vizyonunda önemli bir kayma işaret ediyor.

Yapay zeka stratejisine yönelik yeniden yapılanma

Meta'nın Reality Labs'ta yapacağı kesintiler, şirketin yapay zeka alanına yaptığı yatırımlarla doğrudan bağlantılı. Geçen yıl Ekim ayında Meta, metaverse başkanı Vishal Shah'ı başkan yardımcısı olarak yapay zeka ürünlerini denetlemek üzere taşıdı. Bu atama, şirketin stratejik önceliklerinin nereye kaydığını açıkça gösterdi. Ayrıca, Scale AI'dan Alexandr Wang'ı transfer ettikten sonra Superintelligence Labs'ını kurmak için yeniden organize olan Meta, yapay zeka alanında güçlü bir ekip oluşturmaya devam ediyor.

Şirketin yapay zeka geliştirme çabalarını hızlandırmak için, diğer laboratuvarlarda çalışan araştırmacılara Meta'ya katılmaları için çekici paketler sunmaya devam ettiği biliniyor. Bu hamle, Meta'nın yapay zeka alanında sektörün en iyi yeteneklerini çekmek istediğini gösteriyor. Reality Labs'ta yapılacak kesintiler, bu yeni stratejiye kaynakları yönlendirmenin bir yolu olarak değerlendiriliyor.

Meta, bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, yapılan haberler şirketin metaverse vizyonundan giderek uzaklaştığını ve yapay zeka teknolojisine daha fazla odaklandığını gösteriyor. Reality Labs'ta yapılacak bu kesintiler, Meta'nın gelecek dönemde hangi teknolojilere yatırım yapacağı konusunda önemli ipuçları veriyor.