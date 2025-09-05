Markovo'nun kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Markovo yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, bu süre içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı dört grup saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri havaalanları, uzun menzilli insansız hava araçları için üretim atölyeleri ve depolama tesisleri, cephanelikler ve Ukrayna silahlı birliklerinin, nasyonalistlerin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktaları imha edildi." denildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin bir fırlatıcısı ve Patriot uçaksavar füze sisteminin bir fırlatıcısının imha edildiği vurgulandı.