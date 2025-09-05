İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2544
  • EURO
    48,4993
  • ALTIN
    4765.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Markovo'nun kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Markovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA5 Eylül 2025 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Markovo'nun kontrolü Rusya'ya geçti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Markovo yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, bu süre içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı dört grup saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri havaalanları, uzun menzilli insansız hava araçları için üretim atölyeleri ve depolama tesisleri, cephanelikler ve Ukrayna silahlı birliklerinin, nasyonalistlerin ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktaları imha edildi." denildi.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin bir fırlatıcısı ve Patriot uçaksavar füze sisteminin bir fırlatıcısının imha edildiği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.