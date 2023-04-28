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Dünya

Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine İran tarafından el konuldu

İran, uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koydu.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 01:54 - Güncelleme:
Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine İran tarafından el konuldu
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İran, Basra Körfezi'nde bir petrol tankerine el koydu. İran Donanması tarafından yapılan açıklamada, Marshall Adaları bandıralı Advantage Sweet adlı petrol tankerine uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu geminin dün gece Basra Körfezi'nde bir İran teknesiyle çarpıştığı ve kazada İranlı mürettebattan iki kişinin kaybolduğu ve bazılarının ise yaralandığı aktarıldı. Kazanın ardından geminin İran karasularından kaçarak Umman Denizi'ne gittiği ancak orada donanma tarafından tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan ABD Donanması ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Umman Körfezi'nde Advantage Sweet adlı petrol tankerine uluslararası sularda seyir halindeyken el konulduğunu ifade etmişti.

  • İran
  • Marshall Adaları
  • tanker

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