İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3631
  • EURO
    48,833
  • ALTIN
    4981.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Marsilya, Beytüllahim kentiyle kardeş şehir ilan edildi
Dünya

Marsilya, Beytüllahim kentiyle kardeş şehir ilan edildi

Fransa'da Marsilya Belediyesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti ile kardeş şehir olma kararı verdi.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 20:39 - Güncelleme:
Marsilya, Beytüllahim kentiyle kardeş şehir ilan edildi
ABONE OL

Yerel medyanın Marsilya Belediyesinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, Filistinlilerle "güçlü bir dayanışma ve kardeşlik" mesajı vermek için Marsilya, Beytüllahim kentiyle kardeş şehir ilan edildi.

Bu kararla iki şehir arasında diyaloğun ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fransa bugün yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansında Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanırken, ülkede çok sayıda belediye, İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.