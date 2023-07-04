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Dünya

Mars'ta bulunan Ingenuity helikopteri 63 gün sonra NASA'yla iletişime geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki Perseverance aracında bulunan mini helikopteri Ingenuity, 63 günlük sessizliğinin ardından NASA'yla iletişime geçti.

AA4 Temmuz 2023 Salı 12:15 - Güncelleme:
Mars'ta bulunan Ingenuity helikopteri 63 gün sonra NASA'yla iletişime geçti
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CNN'in haberine göre, Perseverance'ın ulaşmasının haftalar süreceği yerlerin keşfedilmesi için uçuşlar yapan Ingenuity adlı mini helikopterin, 26 Nisan'da 52. uçuşunu yaptığı esnada görev kontrol ekibiyle kesilen bağlantısı, 28 Haziran'da yeniden kuruldu.

Başka bir gezegendeki ilk hava aracı olan Ingenuity'nin güvenli iniş yapıp yapmadığı henüz teyit edilememesine rağmen halen çalıştığının ve nerede olduğunun belirlendiği açıklandı.

Ingenuity'nin, NASA'yla tüm iletişiminin Perseverance üzerinden sağlandığı ve iki araç arasına bir tepenin girmesi nedeniyle iletişimin kesileceğinin önceden tahmin edildiği belirtildi.

NASA Jet Tahrik Laboratuvarı Ingenuity Takım Lideri Josh Anderson, yaptığı açıklamada, "Yer aracı ve helikopterin, Jezero Krateri'nde şu anda araştırdığı kesim çok engebeli bir arazi, bu da zaman zaman iletişimin kesilmesine yol açıyor." dedi.

Ingenuity'nin, iletişimin tekrar sağlanmasıyla 26 Nisan'daki 139 saniye süren 363 metrelik son uçuşa ait verileri de içeren son mesajlarını Dünya'ya ilettiği kaydedildi.

Bilim insanları, sistemlerinin aksaksız çalıştığının teyit edilmesini müteakiben Ingenuity için birkaç hafta içinde yeni bir uçuş görevi planlıyor.

- INGENUİTY, 18 ŞUBAT 2021'DE MARS'A İNMİŞTİ

NASA'nın California'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Perseverance ile gönderilen 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity, 19 Nisan 2021'de gerçekleştirdiği 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 pervane kullanmıştı.

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