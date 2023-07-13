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Dünya

Mars'ta inanılmaz keşif! Sonunda bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kızıl gezegen Mars'ta yıllardır sürdürdüğü canlı yaşam bulma çalışmasında yeni keşif yaşandı. NASA, Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Mars'ta inanılmaz keşif! Sonunda bulundu
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Science News internet sitesinin haberine göre, canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

NASA'nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars'ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars'ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

Daha önce Mars'taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti.

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