İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0509
  • EURO
    9,6887
  • ALTIN
    462.438
  • BIST100
    1404.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Masa Dağı'nda çıkan yangın Cape Town Üniversitesi'ni tahliye ettirdi
Dünya

Masa Dağı'nda çıkan yangın Cape Town Üniversitesi'ni tahliye ettirdi

Güney Afrika'da dün Masa Dağı'nda çıkan yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne ulaşmasının ardından 4 bin öğrenci tahliye edildi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:50
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Masa Dağı yamaçlarında çıkan ve Cape Town Üniversitesi binalarına zarar veren yangın, şehir itfaiyesinin yoğun müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı.

İlk olarak Rodes Anıtı'ndaki bir kafeye zarar veren yangın daha sonra üniversitenin çok sayıda sembol binasını kullanılamaz hala getirdi.

Üniversitenin tüm faaliyetleri askıya alınarak 4 bin öğrenci tahliye edildi.

Yangına müdahale sırasında bazı itfaiyecilerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.