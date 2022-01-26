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Dünya

Maske zorunluluğunun askıya alınması temyizden döndü

ABD'nin New York eyaletinde, Kovid-19 salgını için okullarda ve devlet binalarında maske takma zorunluluğunun mahkeme tarafından askıya alınması kararı temyizden döndü.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:24
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Temyiz mahkemesi yargıcı, eyaletin temyize getirdiği söz konusu askıya alma kararına itiraz neticelenene kadar maske takma zorunluluğunun uygulanabileceğine hükmetti. Ailelerin açtığı dava sonucunda 24 Ocak'ta Long Island mahkemesi, eyalet yönetiminin meclis kararı olmadan maske takma zorunluluğu getirmesinin anayasal haklara aykırı olduğunu belirterek uygulamayı askıya almıştı.

Okullarda maske kullanımı tercihe bırakıldı

New York Valiliği de mahkemenin bu durdurma kararını temyiz için üst mahkemeye götürmüştü. Mahkemelerin verdiği bu çelişkili kararlar, özellikle okul bölgelerinde kafa karışıklığına neden olmuş, Cumhuriyetçi eğilimli okul idareleri maske kullanımını tercihe bırakırken, diğerleri uygulamanın devam edilmesi yönünde hareket etmişti.

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