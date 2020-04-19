19 Nisan 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:12

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılıyor.

Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyorABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar Demokratların yönettiği eyaletlere de sıçradı.

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler Michigan, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kalifornia, Virginia, New Hampshire, New Jersey ve Kentucky'de sokaklara döküldü. Ohio ve Utah eyaletlerinde Cumhuriyetçi valilerinin aldığı koronavirüs önlemleri de maskeler ve silahlarla protesto edildi.

New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da, California eyaletinin San Diego ve Los Angeles kentlerinde araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, karantina uygulamasına karşı olduklarını belirterek, ekonomik sıkıntının insanları koronavirüsten daha fazla öldürdüğünü savundu.

Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti.

Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyorABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden "Minnesota'ya özgürlük", "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.