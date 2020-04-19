İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de gösteriler ülke geneline yayıldı: Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar!
Dünya

ABD'de gösteriler ülke geneline yayıldı: Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar!

ABD'nin Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan gösteriler, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky'ye sıçradı. 'Evde kal' çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı.

19 Nisan 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:12
ABONE OL

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılıyor.

Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyorABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar Demokratların yönettiği eyaletlere de sıçradı.

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler Michigan, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kalifornia, Virginia, New Hampshire, New Jersey ve Kentucky'de sokaklara döküldü. Ohio ve Utah eyaletlerinde Cumhuriyetçi valilerinin aldığı koronavirüs önlemleri de maskeler ve silahlarla protesto edildi.

New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da, California eyaletinin San Diego ve Los Angeles kentlerinde araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, karantina uygulamasına karşı olduklarını belirterek, ekonomik sıkıntının insanları koronavirüsten daha fazla öldürdüğünü savundu.

Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti.

Maskeleri ve silahları ile sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyorABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden "Minnesota'ya özgürlük", "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.

Bakanı Soylu'dan vatandaşa videolu mesaj

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.