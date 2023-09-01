İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7236
  • EURO
    28,9845
  • ALTIN
    1669.21
  • BIST100
    7993.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, göçmenlere yardım etmesi için 250 Ulusal Muhafız görevlendirdi
Dünya

ABD, göçmenlere yardım etmesi için 250 Ulusal Muhafız görevlendirdi

ABD'nin Massachusetts eyaleti yönetimi, bölgedeki göçmen yoğunluğunun yönetilebilmesi için 250 Ulusal Muhafız görevlendirdi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 10:48 - Güncelleme:
ABD, göçmenlere yardım etmesi için 250 Ulusal Muhafız görevlendirdi
ABONE OL

Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey, eyaletin göçmen sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, göçmenlere sığındıkları otellerde temel hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak üzere 250 Ulusal Muhafızın görevlendirildiğini bildirdi.

Göreve gelecek hafta başlayacak Ulusal Muhafızların, göçmenler için yemek, temel gereksinimler, ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçların sağlanması konusunda koordinasyona yardımcı olacağı kaydedildi.

Talimatta, "Bölgesel Acil Müdahale Ekipleri de sığındıkları yerlerin denetlenmesine yardımcı olmak ve yönetimle doğrudan temas halinde olmak üzere görevlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Eyaletteki sığınma yerlerinde, aralarında çocuklar ve hamilelerin de bulunduğu yaklaşık 6 bin ailenin kaldığı biliniyor.

Eyalette, geçen ay göçmen sorununa ilişkin acil durum ilan edilmişti.

- ABD'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle sığınma yerlerine götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD'de serbestçe dolaşabiliyor.

Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bunların bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

- ULUSAL MUHAFIZLAR KİMDİR?

Ulusal Muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan Ulusal Muhafızlar hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor.

  • ABD yönetimi
  • göçmen yoğunluğu
  • Ulusal Muhafız

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.