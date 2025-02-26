Matviyenko, yarın Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürüttüğü diplomasi çalışmaları devam ediyor. Hükümetler arası gerçekleşen görüşmelere parlamenterler diplomasinin imkanları kullanılarak da katkı sunuluyor.

Bu kapsamda Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un resmi davetlisi olarak yarın Ankara'ya gelecek.

Kurtulmuş ve Matviyenko, Meclis'te yapacakları baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Daha sonra düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, beraberindeki parlamento heyetiyle TBMM Genel Kurulu'nu da selamlayacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül 2024'te Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap ederek, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözülebilmesi için her platformda inisiyatif almayı uygun gördüğünü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işbirliği içerisinde önemli barış yaklaşımında olduklarını belirtmişti.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HER İKİ ÜLKEYLE DE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü yılını dolduran savaşın sona erdirilmesi için ilk günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor.

Her iki devletin liderleriyle de zaman zaman görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, geçen hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan, geçen hafta içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye'nin, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı" anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraftar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtmişti.

Ayrıca, İstanbul Müzakereleri'nin taraflar arasında mutabakata en fazla yaklaşılan platform olmasıyla önemli bir referans noktası teşkil ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı yıl, savaşın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı.