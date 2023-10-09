Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü

İsrail basını, Mavi Marmara başta olmak üzere İsrail'in deniz operasyonlarını yöneten İsrail Deniz Kuvvetleri subayı Elie Gensberg'in, Hamas'ın operasyonunda öldürüldüğünü yazdı.
The Times of İsrael tarafından yayınlanan listede Mavi Marmara saldırısında emir komuta zincirinde bulunan 42 yaşındaki Yarbay Eli Ginsburg'un ismi de yer aldı.
10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU
'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında öldürüldüğü iddia edilen Eli Ginsburg, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.