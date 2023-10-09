İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7099
  • EURO
    29,2332
  • ALTIN
    1648.03
  • BIST100
    8193.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü
Dünya

Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü

2010 senesinde Türkiye'den Filistin'e doğru yola çıkan sivil yardım gemisi Mavi Marmara'ya yönelik saldırının komutanlarından İsrailli Eli Ginsburg, el-Kassam Tugayı tarafından öldürüldü.

9 Ekim 2023 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü
ABONE OL
Ağır kayıplar veren İsrail, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı.

İsrail basını, Mavi Marmara başta olmak üzere İsrail'in deniz operasyonlarını yöneten İsrail Deniz Kuvvetleri subayı Elie Gensberg'in, Hamas'ın operasyonunda öldürüldüğünü yazdı.

The Times of İsrael tarafından yayınlanan listede Mavi Marmara saldırısında emir komuta zincirinde bulunan 42 yaşındaki Yarbay Eli Ginsburg'un ismi de yer aldı.

10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında öldürüldüğü iddia edilen Eli Ginsburg, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.