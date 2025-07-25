Mavi Vatan için yeni karar! Türkiye'den Yunanistan'a net cevap

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki planlarının yer aldığı Deniz Parkları Haritası'yla Ege'de statükoyu sarsan adımlarına karşı Ankara, çalışmalarını hızlandırdı. Çevre denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yürüttüğü Deniz Mekansal Planlama Haritası'nı BM'ye sunan Türkiye, Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu'nu kurdu. Kurul, kurumlar arası iş birliği sağlayarak Türkiye'nin deniz parklarında temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇALIŞACAK

Kurul, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde çalışacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul; Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Savunma, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nden oluşacak. Kurul başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması, Türkiye'nin konuya verdiği önemi gösteren bir mesaj olarak değerlendirildi.

Altı ayda bir toplanacak olan kurul, başkanın istemesi hâlinde olağanüstü toplantıya da çağrılabilecek. İhtiyaç hâlinde alt kurullar ve çalışma grupları oluşturulacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de kurul toplantılarına davet edilebilecek. Kurulun koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak.

YUNANİSTAN'A NET CEVAP

Kurul, kurumlar arası iş birliğiyle Türkiye'nin deniz parklarındaki temel stratejileri ve eylem planlarını oluşturacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, kurulun zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki planlarının yer aldığı Deniz Parkları Haritası ile Ege'de statükoyu sarsmaya yönelik adımlarına karşı net bir cevap verilmiş oldu.

ANKARA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Yunanistan'ın İyon ve Ege Denizi'nde ilan etmeyi planladığı iki yeni deniz parkı, Ankara'nın radarında. Türkiye, bu alanların statüsünün tartışmalı olduğunu belirterek, söz konusu parkların herhangi bir hukuki geçerliliği olmadığını vurgulamıştı. Yetkililer, özellikle Ege'deki gri alanlara yönelik Yunanistan'ın fiili durum yaratma girişimlerinin kabul edilmeyeceğinin altını çizdi. Türkiye, seyir serbestisi ve uluslararası denizcilik kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

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