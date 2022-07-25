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Dünya

Maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü. DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
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Yerel basındaki haberlere göre, ülkede ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı.

Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1'e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı.

DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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