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Dünya

Mayon Yanardağı'nın çevresindeki tahliyeler devam ediyor

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneydoğusunda bulunan Luzon Adası'ndaki Mayon Yanardağı'dan kaynaklanan volkanik akıntı nedeniyle son 3 günde 6 bin kişi daha tahliye edildi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Mayon Yanardağı'nın çevresindeki tahliyeler devam ediyor
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Filipinler Haber Ajansı'na göre, Albay Eyaleti Valisi Edcel Grex Lagman, 6 bini son üç günde olmak üzere bugüne kadar 19 bin 79 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

Tahliye merkezlerinde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarına öncelik verildiğini kaydeden Lagman, "Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün karar alması ihtimaline karşı eyalet, Mayon Yanardağı için daha yüksek bir alarm düzeyine hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkililer, volkanik akıntıdan etkilenenler için yardım operasyonu başlatarak çadır, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri temin etti.

Volkanik akıntı nedeniyle yuvalarını terk etmek zorunda kalan kişilerin Albay eyaleti genelindeki 22 tahliye merkezine yerleştirildiği kaydediliyor.

MAYON YANARDAĞI, 11 HAZİRAN'DA LAV PÜSKÜRTMEYE BAŞLAMIŞTI

11 Haziran'da lav püskürtmeye başlayan Mayon Yanardağı, 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, volkanın bölgedeki etkilerinin 3 ayı bulabileceği uyarısını yapmıştı.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

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