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Dünya

McCarthy'den Zelenski'ye ret! Daveti geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davetini reddetti.

AA9 Mart 2023 Perşembe 02:37 - Güncelleme:
McCarthy'den Zelenski'ye ret! Daveti geri çevirdi
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Zelenski'nin ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda "açık çek politikası" uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.

Zelenski, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

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