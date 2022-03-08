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Dünya

McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor

McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

AA8 Mart 2022 Salı 22:40 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 22:40
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Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, konuya ilişkin McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı.

Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.

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