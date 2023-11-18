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Dünya

McGurk: Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Filistinlilerin, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılması ve bölgenin yeniden işgal edilmemesi gerektiğini belirtti.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
McGurk: Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı
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McGurk, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen konferansta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın elindeki çok sayıda esirin serbest bırakılmasının Gazze'deki çatışmalarda önemli bir insani arayla sonuçlanacağını söyleyen McGurk, bu adım atılırsa Gazze'ye girecek insani yardımda artış olacağını ifade etti.

McGurk, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yönetimin tek çatı altında toplaması ve bunun da "Filistin yönetiminin elinde olması" gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve topraklarından sürülme riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilere ilişkin McGurk, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, Gazze yeniden işgal edilmemeli, Gazze toprakları daraltılmamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan Filistinlilerin yüzde 70'i yerinden edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki İsrail işgalinin güneye de yayılabileceğine ilişkin İsrailli yetkililerin açıklamalarının ardından bölgede yaşayan Filistinlilerin geleceğine ilişkin kaygılar giderek artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öyle bir niyetlerinin olmadığını savunsa da bazı uzmanlar, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki işgalini "güvenlik gerekçesiyle" sürdürebileceği yorumunda bulunuyor.

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