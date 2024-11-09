İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meclis kürsüsünde domates attılar!

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı milletvekilleri, Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'nın meclis kürsüsündeki konuşmasını domates atarak engellemeye çalıştı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Meclis kürsüsünde domates attılar!
ABONE OL

Morales yanlısı Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi bir grup milletvekili, Choquehuanca mecliste kürsüye çıktığında domates attı. Bunun üzerine Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Arce, "(Morales'i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor." dedi.

- "EKONOMİYİ DÜZELTME SÖZÜ VERMİŞTİ AMA KÖTÜLEŞTİRDİ"

Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arce'yi vatana ihanet etmekle suçlayarak, "Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi, kurumsallığa saygı taahhüdünde bulunmuştu ama yıkıma yol açtı, şeffaflık vadetmişti ama yolsuzluk yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Morales, hükümeti kendileriyle diyaloğa ikna etmek amacıyla 6 gün önce başlattığı açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

- NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gün boyunca otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.