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Dünya

Meclis kürsüsünden Türkiye itirafı: Üstünlüğümüz sona erdi

Yunanistan, Ege'deki dengelerin kendi aleyhlerinde değiştiğini üst perdeden dile getirmeye başladı. Dendias, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin denizaltılarına vurgu yaparak denizlerdeki üstünlüklerinin sona erdiğini itiraf etti.

Star Gazetesi23 Mayıs 2024 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Meclis kürsüsünden Türkiye itirafı: Üstünlüğümüz sona erdi
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda yeni denizaltı görüşmelerinin başladığını söyledi.

Meclis kürsüsünden Yunanistan'ın savunma kalkanı ihtiyacından duyduğu kaygıyı dile getiren Dendias, Türkiye'nin Yunanistan için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu ileri sürdü.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TÜRKİYE İTİRAFI: ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ SONA ERDİ

Dendias, "Prensip olarak Genelkurmay'da da tartışacağız, Teçhizat Komitesi'nde de size anlatacağım. Yunan Donanmasının yeni nesil denizaltıları konusunu da tartışacağız. Bugün basında Yunan basınının Türkiye seçenekleriyle meşgul olduğunu gördüm. Türkiye gerçekten de büyük bir gemi inşası ve malzeme edinimi döngüsüne girmiştir. Yunanistan, Yunan devletinin doğuşundan bu yana, her zaman, hangi biçimde olursa olsun, antik çağın şehir devletlerinde bile denizde üstünlük iddiasında bulunmuştur. Dolayısıyla Yunan Donanmasının da modernizasyona ihtiyacı olduğu aşikar. Kriz yıllarında çok geride kaldık. Platformlarımızı, sistemlerimizi koruyacak paramız yoktu. Bu zamanın kazanılması gerekiyor" dedi.

Dendias, "Denizaltılar yarın sabah teslim edilmeyecek. Ancak Ege'de, daha doğrusu denizaltında dengelerin bozulmasına izin veremeyeceğimiz açık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ DENİZALTILARINI ÜRETME PLANLARI HAZIR"

Dendias'in sözleri Yunan basınında geniş yankı buldu. Türkiye'nin denizaltı çalışmaları hakkında bilgi veren Yunan basını, "Türkiye'nin hedefi 2027 yılına kadar 6 denizaltıyı teslim almak. Ancak Türkiye bununla da kalmıyor, MİLDEN programı kapsamında yerli denizaltı sınıfının inşası olan bir sonraki hamlenin temellerini zaten atmış durumda. Türkler, denizaltıların yanı sıra "AKYA" adlı kendi ağır torpidolarını seri üretime alırken, gelen torpidolara karşı "Zargana" karşı tedbir sistemini de ellerinde bulunduruyor ve hatta Pakistan'a ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

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