Dünya

Mecliste protesto! Modi'nin ziyareti İsrail'i karıştırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail Meclisi'ndeki konuşması, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Mecliste protesto! Modi'nin ziyareti İsrail'i karıştırdı
İsrail basınına yansıyan görüntülerde, Modi'nin konuşması için kürsüye davet edilmesinin ardından muhalefet saflarının boşaldığı görüldü.

İsrail muhalefeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit'i davet etmemesi nedeniyle özel oturumu protesto etti.

Muhalefet milletvekillerinin bir kısmı, Hindistan Başbakanı'nın konuşması için davet edilmesinin ardından salonu terk etti.

Muhalefetteki "Gelecek Var" ve Mavi-Beyaz Partisi ise milletvekillerinin Modi'nin genel kuruldaki konuşmasına katılacağını, ancak Meclis Başkanı Amir Ohana ve Başbakan Netanyahu konuşurken salonu terk edeceklerini açıkladı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ, İSRAİL'DE

İsrail'e en son 2017'de gelen Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.

İsrail Meclisine hitap eden Modi'nin ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.

Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.

Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.

Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

