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Dünya

Mecliste yılan paniği! Oturum ertelendi

Bosna Hersek'te meydana gelen ilginç olayda Halklar Meclisi oturumu, salonda bir yılan bulunması nedeniyle ertelendi.

AA10 Haziran 2025 Salı 16:17 - Güncelleme:
Mecliste yılan paniği! Oturum ertelendi
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Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

YILAN SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.

Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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