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  • Medrese öğrencileri kaçırılmıştı: 136 öğrenci için yaklaşık 2 milyon TL isteniyor
Dünya

Medrese öğrencileri kaçırılmıştı: 136 öğrenci için yaklaşık 2 milyon TL isteniyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde 30 Mayıs'ta kaçırılan medrese öğrencileri serbest bırakıldı. Daha öncesinde silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak 136 öğrencinin serbest bırakılması karşılığında 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 01:02 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 01:02
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 öğrenciden 70'ten fazlasını kurtarıldı. Öğrenciler yakında aileleriyle buluşacak.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Öğrencilerden 15'i silahlı kişilerin elinden kaçmayı başarırken, 6'sı ise sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

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