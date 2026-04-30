Medvedev'den nükleer uyarı: Bunu görmeyen hayalperest

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev "Bilgi. Önce" adlı federal eğitim maratonunda iç ve dış siyasete ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile ilişkilerine değinen Medvedev, "Bizim saldırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Ancak buna rağmen bu çark dönmeye devam ediyor; büyük miktarda silah üretiliyor ve Avrupa'nın neredeyse tüm liderleri 'saldırganlığı püskürtmeye hazır olmalıyız, savaş kaçınılmaz' diyor. Eğer biri her gün savaşın kaçınılmaz olduğunu tekrar ederse sonunda bu gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Bir savaşın gerçekten olabilmesi için pek çok sebebin ve olması gerektiğini belirten Medvedev, "Bu nedenle günümüz siyasetçilerinin görevi, yapıcı müzakere yoluna girmeye çalışmaktır. ABD'liler bunu çok daha iyi anlıyor, çünkü ABD'liler Avrupalılardan daha pragmatik" dedi.

"AVRUPA, BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZİN ÇOĞUNU ANLAMIYOR"

AB'nin başında yıllarca inşa edilen şeyleri yok eden "aptalların" bulunduğunu belirten Dmitriy Medvedev, Rusya İmparatoru III. Aleksandr'ın "Rusya'nın sadece iki müttefiki vardır: ordu ve donanma" sözlerine vurgu yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Komşularımızla ve Batı dünyasıyla ilişkilerimize pembe gözlüklerle baktık. Olayların gelişimi hem benim hem de ülkemizdeki çok sayıda insanın yanılsamalarını çürüttü. III. Aleksandr, Rusya'nın yalnızca iki müttefiki olduğu yönündeki ünlü sözüyle haklı çıktı ve bu müttefiklerin kim olduğunu gayet iyi hatırlıyorsunuz: ordu ve donanma" diye konuştu.

Avrupalıların Rusya'nın yok olmasını istediğini belirten Medvedev, "Bu, Batı politikasının ve özellikle Avrupa'nın ana eğilimi haline geldi. Bizim söylediklerimizin çoğunu anlamıyorlar, bizi duymak istemiyorlar ve açıkça söylemek gerekirse devletimizin sonunu diliyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE SAVAŞ KAÇINILMAZ İFADESİ BİR SLOGAN HALİNE GELDİ"

Avrupalı liderlerin her gün "Rusya ile savaş kaçınılmaz" söylemini tekrarladığını ifade ederek, "Avrupalılar ne diyor? Rusya ile savaş kaçınılmaz. Bunu nereden çıkardıklarını bilmiyorum ama bu bir slogan haline geldi. Her gün söyleniyor: 'Ruslar mutlaka bize saldıracak!' Rus siyasi temsilcilerinin hiçbir konuşmasında, hiçbir açıklamasında ve Rusya'nın kabul ettiği hiçbir belgede Avrupa ile herhangi bir çatışma gerekliliğinden bahsedilmiyor. Bizim hiçbir saldırı niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

Batı ülkelerinin birçoğunun Ukrayna savaşına doğrudan dahil olduğunu ifade eden Dmitriy Medvedev, "Bizim rakibimiz sadece Banderacı Ukrayna değil. Bildiğiniz gibi onlarca Batı ülkesi de ülkemize karşı doğrudan savaşın içinde. Altını çiziyorum doğrudan. Dolaylı değil, doğrudan katılım var; hedeflerin belirlenmesi, çeşitli silahların sağlanması ve aslında düşmanımızın hareketlerinin yönlendirilmesi söz konusu. Şu anda Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni aptallar yönetiyor. Sadece aptallar. Onlar, Kömür ve Çelik Topluluğu'ndan modern Avrupa Birliği'ne dönüşüm sürecinde onlarca yılda inşa edilen şeyi bizzat kendileri yok ediyorlar" dedi.

"ABD'NİN STRATEJİK NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIKLARI BİZE, BİZİMKİLER DE ONLARA YÖNELİKTİR"

ABD ile ilişkilere de değinen Medvedev, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz: stratejik nükleer savaş başlıkları bize, bizimkiler de onlara yöneliktir. Bu da aramızdaki ilişkilerin hangi çerçevede şekillendiğini belirler. Onların şu anda bir kavanoz içindeki örümcekler gibi olmaları beni sevindiriyor. Bunu büyük bir ilgiyle izliyorum, deyim yerindeyse izlemeye devam edeceğiz. Patlamış mısırınızı hazırlayın" diye konuştu.

ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin gidişini izlemenin "eğlenceli" olduğunu söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Mesele kime sempati duyduğumuz değil. Bizim kendi çıkarlarımız var. Sadece kendi ülkemizle, onun başarısıyla, gelişimiyle ve vatandaşlarına yardımla ilgilenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Başkanları kaçıran ve çatışmalar başlatan" bir ülkenin etkili bir arabulucu olamayacağını ifade eden Dmitriy Medvedev, "Böyle bir rolle başa çıkmak kolay değil. Birçok ülke bu rolü üstlenmeye çalışır. Başkanları kaçıran ve çatışmalar başlatan bir ülkenin her durumda etkili bir arabulucu olabileceğini söylemek zordur" şeklinde konuştu.

"ABD YÖNETİMİ ŞU ANDA BİR ÇEKİÇ VE ÖRS ARASINDA BULUNUYOR"

ABD yönetiminin ABD Kongresi ve Avrupa arasında sıkışmış durumda olduğunu belirten Medvedev, "Bana göre ABD yönetimi şu anda bir çekiç ve örs arasında bulunuyor. Çekiç derken ABD Kongresi'ni, örs derken Avrupa'nın tutumunu kastediyorum. Yönetim bu iki unsur arasında kaldığı için kendi yaklaşımında özgür değil" dedi.

Nükleer bir kıyametin gerçekten mümkün olduğunu ifade ederek: "Beni sık sık sert bir retorik kullanmakla ve nükleer kıyametten bahsetmekle eleştiriyorlar. Ancak maalesef bu gerçekten mümkün. Bunu fark etmeyen kişi hayalperest ya da saf biridir. Ama elbette bunu hiç istemeyiz" diye konuştu.

"BU ÇATIŞMANIN UZAMASINDAN ÇIKAR SAĞLAYAN ÇOK SAYIDA ÜLKE VE ÇOK SAYIDA GÜÇ VAR"

Orta Doğu'daki çatışmanın yakın gelecekte sona ermeyeceğini savunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Bu çatışmanın uzamasından çıkar sağlayan çok sayıda ülke ve çok sayıda güç var. Orta Doğu'da yaşayan insanlar acı çekmesine rağmen, bu ateşe sürekli odun atılıyor ya da isterseniz benzin dökülüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığı yönündeki iddialarına değinen Medvedev, "ABD, İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığını söylüyor. Bizde böyle bir veri yok. İran da bunu reddediyor" şeklinde konuştu.