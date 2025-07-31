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Dünya

Medvedev'den Trump'a cevap: Rusya yoluna devam edecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump'ın eleştirilerine sert cevap verdi: ABD Başkanı bu kadar geriliyorsa, demek ki biz haklıyız ve doğru yoldayız.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Medvedev'den Trump'a cevap: Rusya yoluna devam edecek
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik ifadelerine cevaben, "Rusya'nın eski başkanının bazı sözleri, ABD'nin çok çetin başkanında böylesine gergin bir tepkiye neden oluyorsa bu, Rusya'nın her konuda haklı olduğu ve yoluna devam edeceği anlamına gelir." dedi.

Medvedev, Telegram platformu üzerinden, Trump'ın Truth Social platformunda kendisine yönelik yaptığı yorumlara karşılık verdi.

Trump'ın, Rusya ve Hindistan'ın "ölü ekonomiler" olduğuna ve iki ülkenin "tehlikeli bölgeye" girdiğine yönelik ifadesini değerlendiren Medvedev, "Kendisi çok sevdiği 'yaşayan ölüler' filmlerini hatırlasın ve doğada var olmayan bir 'ölü elin' ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, Trump'ın sözleriyle Rusya'yı haklı çıkardığını savunarak "Rusya'nın eski başkanının bazı sözleri, ABD'nin çok çetin başkanında böylesine gergin bir tepkiye neden oluyorsa bu, Rusya'nın her konuda haklı olduğu ve yoluna devam edeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Trump, bugün yaptığı açıklamada, Medvedev'in "çok tehlikeli bir bölgeye girdiğini" belirterek "sözlerine dikkat etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

  • Rusya
  • Güvenlik Konseyi
  • Medvedev Trump

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