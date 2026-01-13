İSTANBUL 5°C / 2°C
Dünya

Medvedev'den Trump'a manidar mesaj: Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Grönland konusunda ABD Başkanı Trump'a 'acele et' çağrısı yaparak bölgenin Rusya'ya katılabileceğini iddia etti.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:03
Medvedev'den Trump'a manidar mesaj: Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın almak için hızlı hareket etmemesi halinde Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılma kararı alabileceğini iddia etti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.

"RUSYA'YA KATILMAK İÇİN OY KULLANABİLİRLER"

ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

