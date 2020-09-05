star.com.tr 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:59

Steve Forbes, Cuma günü Fox News'e verdiği röportajda, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump'a rakip olan Demokratların adayı Joe Biden'ın söz ettiği 'vergi planı' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Forbes, Biden'ın 'yıllık 400 bin dolardan fazla kazanan vatandaşlar için vergilerin artırılmasını öngören vergi planını, 'ABD ekonomisi için felaket olur' eleştirisinde bulundu. Biden ise, bu planla önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 3,2 trilyon dolar toplamayı hedefliyor.

Böyle bir politikanın, daha önce COVID-19 pandemisinin vurduğu ülke ekonomisini "çöpe atacağı" uyarısında bulunan Forbes, 'Bu ekonomi, koronavirüs kısıtlamalarından kurtuluyor, iyi bir ilerleme kaydediyoruz, ancak hala iyileşiyoruz. Bu vergiler, Çinli şirketlerin yüksek teknolojide daha rekabetçi hale geldiği bir zamanda yatırımı kurutur.' dedi.

Forbes ayrıca, Biden'ı "Cumhuriyetçilerin kurtardığı ObamaCare vergilerinin bir kısmını geri getirmeye" çalışmakla suçladı.

'HERKESİ VURACAK'

Medya patronuna göre, Biden'ın planı, herkesi vuracak bir vergi artışı.

Forbes açıklamasında, 'İnsanları etkileyen kötü bir ekonominiz olduğunda, insanlar zam ve ücret alamazlar, iş bulamazlar, daha yüksek ücret alamazlar. Bu tam anlamıyla bir felaket olacak.' dedi.

Forbes ayrıca, Biden'ın 'daha yüksek vergiler ve daha yüksek düzenleme' programının ABD'de 40 yıldır duyulmayan 'durgunluk' kelimesini yeniden duyulur hale getireceğini, enflasyon ve durgun bir ekonomi olacağını söyledi.

TRUMP: EKONOMİK ÇÖKÜŞ OLUR

Forbes'ın açıklaması, Donald Trump'ın Fox Business'a, 'Biden ve ortağı Kamala Harris'in vergi planının duyulmamış bir ekonomik çöküşle sonuçlanabileceğini' söylemesinden birkaç hafta sonra geldi.

Trump planı, '4 trilyon dolar vergilendirme istiyorlar. Tarihin şimdiye kadarki en büyük vergi artışı olacak. Bu işe yaramamakla kalmayacak, bir depresyon göreceksiniz. Hiç görmediğiniz. 1929'a geri dönmek zorunda kalacaksın, sanırım bundan daha kötü olamaz.' ifadeleriyle yerden yere vurmuştu.

Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Tax Foundation'a göre Biden'ın planı, diğer şeylerin yanı sıra, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltilmesini öngörüyor ve bu ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) % 1,51 oranında küçülmesine yol açabilir.

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