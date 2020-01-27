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Dünya

Meghan Markle’ın babasından şoke eden sözler: Kraliçeye zarar verdiler, onlar için utanıyorum

İngiltere’de kraliyet ailesindeki görevinden ayrılma kararı alan Meghan Markle’ın babası Thomas Markle yaptığı açıklamada, 'Kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum' dedi.

IHA27.01.2020  12:24 - Güncelleme: 27.01.2020  12:32

İngiltere’de Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılma kararının yankıları sürüyor. Meghan Markle’ın babası Thomas Markle bugün yaptığı açıklamada, Meghan ve eşi Prens Harry’nin kraliyetteki üst düzey görevlerini bırakma kararlarının Kraliçe Elizabeth’e zarar verdiğini belirtti. İngiltere’de katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, "Bence kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı. "Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.

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