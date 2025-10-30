Mehmet Öz, Türkiye'nin babasına tanıdığı eğitim imkanlarını övdü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunun ardından ABD ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonunun onur konukları arasında Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğü görevine atadığı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve ABD Ulaştırma Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevini yürüten kız kardeşi Seval Öz de yer aldı.

Büyükelçi Önal, etkinliğin açılış konuşmasında, "Bugün Türk milleti için çok önemli bir gün. Çünkü, Cumhuriyetin kuruluşu sadece bir ülkenin yeniden kuruluşu değil, aynı zamanda çok zor şartlarda yürütülmüş bir bağımsızlık savaşının sonucunu simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Önal, bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını "minnet ve saygıyla yad ettiklerini" belirtti.

Türkiye'nin takip ettiği barışçıl dış politikanın "ABD'nin barış gündemiyle de uyumlu" olduğunu aktaran Önal, "Bu konuda ABD ile çok yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

- MEHMET ÖZ, TÜRKİYE'NİN, BABASINA TANIDIĞI EĞİTİM İMKANLARINI ÖVDÜ

Babası Mustafa Öz'ün, Cumhuriyetin kuruluşundan sadece iki yıl sonra Konya'da dünyaya geldiğini anlatan Mehmet Öz, ona Mustafa isminin verilmesinin, Atatürk ile olan bağına atıfta bulunurken, dedesinin de Osmanlı döneminde Balkanlarda 12 sene askerlik yaptığı bilgisini paylaştı.

Öz, "Hiç şüphesiz, 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi birleştirip yeni bir yöne götürebilmesi ve dünyada eşine az rastlanır bir liderlik pozisyonu alması olağanüstü bir başarıdır." dedi.

Kalp cerrahı Öz, kendisi gibi doktor olan babasının, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarındaki kısıtlı imkanlara rağmen, ülkesinin ona sunduğu eğitim olanaklarından övgüyle bahsetti.

Konuşmasının devamında, ABD ve Türkiye'nin "kültürel, duygusal ve entelektüel olarak güçlenmeye devam eden" ilişkisine değinen Öz, Türkiye'nin, bilinen en eski insan medeniyetinin yaşadığı topraklar oluşuna dikkati çekti.

Doktor Öz, Türkiye'nin 200'üncü ve 300'üncü kuruluş yıldönümlerinin de kutlanacağına ve torunlarının "bu büyük hikayenin bir parçası olarak" o günlere şahitlik edeceğine olan inancını paylaştı.

