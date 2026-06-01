Mehmetçiğin çıkarması Yunan komutanı titretti: Türkiye gücünü artırdı

Yunanistan merkezli Defence Point'te yayımlanan ve emekli Korgeneral Lazaros Kambouridis tarafından kaleme alınan analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES 2026 Tatbikatı'nda sergilediği yeni sistemlerin Türkiye'nin amfibi harekât kabiliyetlerini geliştirme çabalarını ortaya koyduğu ifade edildi.

M60T TANKLARI İLK KEZ ÇIKARMA UNSURU OLARAK KULLANILDI

Analizde, TSK'nın uzun yılların ardından ilk kez M60T tanklarını çıkarma unsuru olarak kullandığına dikkat çekildi. Yeni zırh paketi ve yerli VOLKAN Atış Kontrol Sistemi ile modernize edilen M60T'lerin, daha önce çıkarma tatbikatlarında kullanılan M48A5/T2 tanklarına göre önemli bir kabiliyet artışı sağladığı belirtildi.

YENİ ÇIKARMA BOTLARI SAHADA

Tatbikatta ayrıca, daha önce kullanılan 7 personel kapasiteli çıkarma botlarının yerini alan, 17 personel taşıyabilen yerli üretim Karayel tipi çıkarma botlarının da ilk kez test edildiği ifade edildi. Söz konusu botların Deniz Piyadelerinin yanı sıra SAS ve SAT birlikleri tarafından da kullanıldığı aktarıldı.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI VE İHA SÜRÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Defence Point'in aktardığına göre, elektronik harp kabiliyetine sahip MARLIN tipi insansız deniz araçları da tatbikatta ilk kez görev aldı. Türkiye'nin son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarında insansız deniz araçları altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Analizde, EFES 2026 hazırlıkları kapsamında mini kamikaze İHA sürülerinin de ilk kez piyade hedeflerine karşı test edildiği belirtildi. Bu sistemlerin aynı anda birden fazla hedefe yönlendirilebilme kabiliyetine sahip olduğu kaydedildi.

ÖZEL KUVVETLER İÇİN MOTOSİKLETLİ KONSEPT

Bir diğer dikkat çekici unsurun ise Özel Kuvvetler personelinin motosikletlerle icra ettiği operasyonlar olduğu ifade edildi. Hedef bölgeye helikopter veya çıkarma gemileriyle intikal eden birliklerin motosiklet kullanmasının, özellikle dar ve engebeli arazilerde hareket kabiliyetini artırdığı vurgulandı.

"TÜRKİYE YENİ KABİLİYETLER KAZANIYOR"

Kambouridis, Türkiye'nin amfibi harekât kapasitesini hızla geliştirdiğini, operasyon sürelerini kısaltmaya ve yeni yetenekler kazanmaya odaklandığını savundu.

Analizde, Türkiye'nin yalnızca küçük adalara değil, daha büyük hedeflere yönelik operasyon kabiliyetini de geliştirmeye çalıştığı iddia edildi.

YUNANİSTAN'A SAVUNMA ÇAĞRISI

Yunan emekli general, bu gelişmeler karşısında Yunanistan'ın savunma hazırlıklarını hızlandırması gerektiğini belirterek, "Silahlanma programımızı gecikmeden ve tantana yapmadan hızlandırmalı ve savunma mücadelesinde hız, dağılım ve çeşitlilik sağlayan Ulusal Muhafız birliklerimizi daha büyük bir gayret ve özel planlama ile Ulusal Savunmamıza entegre etmeliyiz" ifadelerini kullandı.