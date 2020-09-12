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Dünya

Mekke'de pazar yerine yıldırım düştü

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir pazar yerine yıldırım düştü.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 18:04 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:04
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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Al-Kaakiyah bölgesindeki yem pazarına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Pazar yerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Mekke’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeni ile oluşabilecek sellere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

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