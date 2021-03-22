İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,791
  • EURO
    9,3709
  • ALTIN
    435.505
  • BIST100
    1379.25
Dünya

Meksika ABD sınırına asker gönderiyor

Meksika, koronavirüsün daha hızlı yayılmasını gerekçe göstererek, Guatemala hariç tüm sınır komşularına kapılarını kapattı.

Star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 21:05 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:07
ABONE OL

Meksika, komşu ülkelere zorunlu olmayan tüm seyahatleri sınırlayacağını duyurmasının ardından, Guatemala hariç sınırını askeri birliklerle güçlendirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Guatemala ile Meksika'yı ayıran Suchiate Nehri'nin ABD'ye girmek için kullanan göçmenleri kontrol altına almak için gelişmiş bir güvenlik ssitemleri ile tarayacağı bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirlere ihtiyaç olduğunu ve en az 21 Nisan'a kadar kısıtlamaların devam edeceğini söyledi.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.