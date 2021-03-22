Star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 21:05 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:07

Meksika, komşu ülkelere zorunlu olmayan tüm seyahatleri sınırlayacağını duyurmasının ardından, Guatemala hariç sınırını askeri birliklerle güçlendirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Guatemala ile Meksika'yı ayıran Suchiate Nehri'nin ABD'ye girmek için kullanan göçmenleri kontrol altına almak için gelişmiş bir güvenlik ssitemleri ile tarayacağı bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirlere ihtiyaç olduğunu ve en az 21 Nisan'a kadar kısıtlamaların devam edeceğini söyledi.

Para prevenir la propagación de #COVID19, ���� impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 18, 2021

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