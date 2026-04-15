İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7533
  • EURO
    52,791
  • ALTIN
    6917.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika, ABD'deki gözaltı merkezleri için soruşturma talep etti: Kabul edilemez
Meksika, ABD'deki gözaltı merkezleri için soruşturma talep etti: Kabul edilemez

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15 kişi hakkında soruşturma talep ettiğini belirtti.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 11:22
ABONE OL

Meksika hükümeti ve Devlet Başkanı Sheinbaum, 49 yaşındaki Meksikalı Alejandro Cabrera Clemente'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Meksika hükümeti, ICE gözaltı merkezlerindeki ölümleri "kabul edilemez" olarak niteleyerek bu merkezlerin "insan hakları standartları ve yaşamın korunması ile bağdaşmadığını" ifade etti.

Devlet Başkanı Sheinbaum da ICE gözaltı merkezlerinde 15 göçmenin ölümüyle ilgili soruşturma talep ettiğini ve Meksika konsolosluklarına, buraları günlük olarak ziyaret etmeleri talimatını verdiğini aktardı.

Gözaltı merkezlerindeki ölümler nedeniyle hükümetin Birleşmiş Milletlere başvurmayı değerlendirdiğini belirten Sheinbaum, "Meksikalıları her düzeyde savunacağız. Suçları sadece evraklarının bulunmaması olan birçok Meksikalı var." dedi.

Meksikalı Clemente, ABD'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde 11 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Clemente'nin, son bir yılda ABD'deki gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15'inci Meksika vatandaşı olduğu belirtiliyor.

  • Claudia Sheinbaum
  • İnceleme talebi
  • ICE gözaltı merkezleri

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.