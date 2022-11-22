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Dünya

Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IHA22 Kasım 2022 Salı 21:26 - Güncelleme:
Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem
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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39'da Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Büyük Okyanus'ta, Baja California eyaletinde yer alan Vicente Guerrero kasabasının 37 kilometre batısında olduğu aktarıldı.

Depremin ABD sınırı yakınlarında meydana gelmesi nedeniyle California eyaletinde yer alan San Diego şehrinde de hissedildiği belirtildi.

ABD Tsunami Alarm Sistemi, depremin ardından kıyıda tsunami beklenmediğini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, olayın ardından resmi binaların güvenlik amacıyla tahliye edildiğini açıklarken, sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğini duyurdu.

Depremde şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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