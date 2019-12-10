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Meksika büfelerinin spesiyali ‘akrepli taco’ 

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yer alan San Juan Çarşısı’ndaki büfelerde akrep, böcek, solucan ve lavralı taco’lar servis ediliyor.

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Böcekle hazırlanan taco’ların satışa sunulduğu büfelerden birisinin çalışanının anlattığına göre, taco hazırlanmadan önce akrepler zehirleri yok olsun diye fırında pişiriliyor. Ardından taco ekmeğinin üstüne avokadolu bir karışım sürülüyor, son dokunuş olarak da fırınlanmış akrep ekleniyor. 

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