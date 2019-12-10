Meksika büfelerinin spesiyali ‘akrepli taco’ 

Böcekle hazırlanan taco’ların satışa sunulduğu büfelerden birisinin çalışanının anlattığına göre, taco hazırlanmadan önce akrepler zehirleri yok olsun diye fırında pişiriliyor. Ardından taco ekmeğinin üstüne avokadolu bir karışım sürülüyor, son dokunuş olarak da fırınlanmış akrep ekleniyor.