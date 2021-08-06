AA 6 Ağustos 2021 Cuma 07:00 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 07:00

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Norveç'in hükümet ile muhalefet arasındaki müzakerelere Meksika'nın ev sahipliği yapma önerisini kabul ettiklerini belirterek, "İki taraf arasındaki diyalog sürecinin burada başlamasını kabul ediyoruz. Umarım bir anlaşma üzerinde mutabık kalırlar." dedi.



Meksika basınında çıkan haberlere göre ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri ile muhalefet adına görüşmelere katılacak kişilerin gelecek haftadan itibaren başkent Meksiko'da bir araya gelmesi hedefleniyor.

- MADURO DİYALOĞA HAZIRIM DEMİŞTİ

Devlet Başkanı Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini söylemişti.



Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.