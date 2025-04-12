İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump'a su paylaşım anlaşması tepkisi
Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump'a su paylaşım anlaşması tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1944 tarihli su paylaşım anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle Meksika'ya yönelttiği gümrük tarifesi tehditlerine ilişkin, 'Kuraklığa rağmen yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz.' dedi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump'a su paylaşım anlaşması tepkisi
ABONE OL

Sheinbaum, Trump'ın "Truth Social" hesabından Meksika'yı hedef alan açıklamalarına, X'ten yanıt verdi.

Trump'ın, Meksika'nın 1944 tarihli su paylaşım anlaşmasını ihlal ettiği suçlamalarına yönelik Sheinbaum, "Kuraklığa rağmen yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'na, 1944 anlaşması kapsamında Teksas'a su sevkiyatını ele alan ve kısa vadeli eylemleri de içeren kapsamlı bir teklif iletildi. Üç yıldır süren kuraklığa rağmen Meksika, mevcut su miktarı doğrultusunda anlaşmaya uymaya devam ediyor. Uluslararası Sınır ve Su Komisyonu, her iki ülkenin yararına olacak çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Sheinbaum, krizin diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, "Tarım ve Kırsal Kalkınma, Dışişleri ile Çevre ve Doğal Kaynaklar bakanlarına, ABD Tarım ve Dışişleri bakanlıklarıyla derhal temasa geçmeleri talimatını verdim. Diğer konularda olduğu gibi bu meselede de bir uzlaşmaya varacağımızdan eminim." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre ise Trump'ın, Meksika'nın anlaşmayı ihlal etmesinin Teksas'taki tek şeker fabrikasının kapanmasına yol açtığı yönündeki suçlamalarına da reddeden Sheinbaum, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sheinbaum, su krizinin yeni bir diplomatik çatışmaya dönüşmeyeceğini, yaklaşan yağış sezonuyla birlikte su seviyelerinin artacağını ve ABD ile işbirliğinin güçleneceğini umut ettiğini bildirdi.

- 1944 TARİHLİ SU PAYLAŞIM ANLAŞMASI

1944 tarihli su paylaşım anlaşması, Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden her 5 yılda bir ABD'ye 1.75 milyon metreküp su teslim etmesini öngörüyor. Ancak mevcut döngüde, Meksika bu miktarın yalnızca yüzde 30'unu sağlayabildi.

Yerel basına göre söz konusu durum, özellikle Teksaslı çiftçiler arasında endişeye yol açarken, Trump'ın ticari yaptırım tehditlerini de beraberinde getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.