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Dünya

Meksika donanmasına ait gemi New York Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Meksika donanmasına ait gemi New York Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

KISMEN ÇÖKMELER OLDU

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

ÇARPMA SONUCU 2 KİŞİ ÖLDÜ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Geminin güç sisteminde arıza çıkması sonucu köprüye çarptığını aktaran Adams, kazada ağır yaralananlardan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

KÖRPÜ KAZADA HASAR ALMADI

Adams, ön incelemelere göre köprünün kazada herhangi bir hasar almadığını kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X hesabından yaptığı paylaşımda, taziye dileklerini sundu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

  • eğitim gemisi çarpma
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