Meksika Körfezi'ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi

AA 6 Temmuz 2021 Salı 10:35 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:35

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) yaptığı açıklamada, şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının geçen hafta Meksika Körfezi'nde görülen yangına yol açtığını ifade etti.

Pemex, 2 Temmuz'da şiddetli yağmur ve şimşek fırtınasının şirketi, yangının meydana geldiği yerin yakınındaki pompa istasyonlarını kapatmaya zorladığı bilgisini paylaştı.

Su altı boru petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.

Pemex, Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını açıklamıştı.