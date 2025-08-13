İSTANBUL 30°C / 23°C
  Meksika, suç örgütleriyle bağlantılı 26 şüpheliyi idam edilmemeleri şartıyla ABD'ye iade etti
Dünya

Meksika, suç örgütleriyle bağlantılı 26 şüpheliyi idam edilmemeleri şartıyla ABD'ye iade etti

Meksika hükümeti, üst düzey suç örgütleriyle bağlantılı 26 kartel şüphelisini, idam edilmeyecekleri şartıyla ABD makamlarına iade etti.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:59
Meksika, suç örgütleriyle bağlantılı 26 şüpheliyi idam edilmemeleri şartıyla ABD'ye iade etti
Meksika basınında çıkan habere göre, ABD ile yapılan işbirliği sonucunda aralarında CJNG (Jalisco Yeni Nesil Karteli) ve Sinaloa karteli üyelerinin de bulunduğu 26 kişi ABD'ye teslim edildi.

Meksika Başsavcılığı ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlar nedeniyle arama kararı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının teslim edilen şüphelilere ölüm cezasının uygulanmayacağı garantisini verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson, yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, "Organize suç karşısında gösterdiği kararlılık için Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu iadeler, iki hükümet şiddet ve cezasızlıkla mücadelede birleştiğinde nelerin mümkün olabileceğinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Meksika hükümeti, en son şubat ayında 29 kartel şüphelisini, idam edilmemeleri şartıyla ABD'ye iade etmişti.

