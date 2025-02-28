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Dünya

Meksika, Trump'ın tehditleri sonrası harekete geçti

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini yakın bir tarihe çekme kararının ardından uyuşturucu baronlarını ABD'ye iade etti.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Meksika, Trump'ın tehditleri sonrası harekete geçti
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye yüksek seviyelerde uyuşturucu girişi olduğunu belirterek bu ülkelere yönelik planlanan gümrük vergilerinin tarihini 2 Nisan'dan 4 Mart'ta çekme kararı aldı. Meksika Trump'ın tehdidinin ardından kapsamlı vergileri önlemek amacıyla harekete geçti. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın 1985'te işkence görmesi ve öldürülmesinden sorumlu tutulan uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero'nun da aralarında bulunduğu kartel üyeleri ABD'ye iade edildi.

"29 KİŞİ TESLİM EDİLDİ"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Meksika'da aranan toplam 29 kişinin ABD'ye iade edildiğini ifade ederek, "ABD bugün, ülke genelinde haraç kesme, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, yasadışı silah kullanımı, kara para aklama ve diğer eylemlerle ilgili suçlamalar yöneltilen Meksika'dan 29 sanığın gözaltına alınmasını sağladı. Bugün ABD gözaltına alınanlar arasında yakın zamanda Yabancı Terör Örgütleri ve Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler olarak kayıtlara geçen Sinaloa Karteli, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Kuzeydoğu Karteli, Familia Michoacana ve Körfez Karteli gibi uyuşturucu kartellerinin liderleri ve yöneticileri yer alıyor. Bu sanıkların toplu olarak kokain, metamfetamin, fentanil ve eroin de dahil olmak üzere büyük miktarda zehrin ABD'ye ithal edilmesinden ve bağlantılı şiddet eylemlerinden sorumlu oldukları iddia ediliyor" dedi.

ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan Quintero, Temmuz 2022'de Sinaloa eyaletinde tutuklanmıştı. Quintero, ABD'de yargılanıp suçlu bulunması durumunda idam cezası alabileceği belirtildi.

VERGİLER UYUŞTURUCU TRAFİĞİ DURANA KADAR UYGULANACAK

ABD Başkanı Trump, ABD'ye uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmaması durumunda Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Trump, dün yaptığı açıklamada 4 Mart'ta uygulanacak vergilerin uyuşturucu trafiği durana ya da ciddi şekilde sınırlandırılana kadar devam edeceğini belirterek, Çin'e de aynı tarihte yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirileceğini ifade etmişti.

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