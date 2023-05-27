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Dünya

Meksika'da 175 düzensiz göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde, insan kaçakçıları tarafından kandırılan ve tırın kasasında taşınan havasızlıktan bitkin düşmüş 175 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Meksika'da 175 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chiapa de Corzo kasabasında rutin kontrol yapan federal polis ekipleri, tır kasasından gelen çığlıklar üzerine harekete geçti.

Tır kasasında havasızlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler, polisin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, durumu kötü görünenlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Aralarında 28 çocuğun da bulunduğu 175 düzensiz göçmenin çoğunluğunun Guatemalalı, bir kısmının ise Ekvador, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Pakistanlı olduğu belirtildi.

Meksika'da çok sayıda düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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