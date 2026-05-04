4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Dünya

Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Oaxaca eyaletine bağlı Pinotepa Nacional kentinin 24 kilometre batısı olan 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sivil savunma birimleriyle görüştüğünü belirterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmemiştir." ifadesini kullandı.

